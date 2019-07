Massimo Cellino non molla Sandro Tonali. Il presidente del Brescia ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dichiarando: "Anche la Fiorentina vuole Tonali? Ha l’occhio lungo. Potrei essere interessato anch’io: vuole scambiarlo con Chiesa? Faccio i complimenti al Cagliari per l’ottima vendita di Barella all'Inter. Considero Nicolò l’ultimo dei Mohicani, visto che fui io a fargli il primo contratto da professionista: a 16 anni era già così, con un carattere da predestinato. È cresciuto con Matteoli che ad Appiano è di casa e credo abbia speso belle parole per lui. Quanto costa Tonali? Non ho fatto il prezzo perché non è in vendita. Ho parlato da poco con Sandro ed è consapevole che questa è la scelta migliore per lui. È un ragazzo concreto e ha al fianco una famiglia di sani principi. Ci darà una mano per la salvezza e per diventare protagonista in A. Lui è unico. Ha le qualità tecniche ed agonistiche per ricoprire due ruoli contemporaneamente: regista e mezzala. Grazie a questa sua duttilità ci siamo potuti permettere due punte. Vedrete, vedrete".