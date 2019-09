Luis Filipe Vieira, presidente del Benfica, parla a TVI del mercato dei lusitani. In estate le Aquile erano andate vicino all'acquisto di Mattia Perin, saltato per via del problema alla spalla da cui sta recuperando il portiere azzurro dopo l'operazione dello scorso maggio: "E' una situazione che non ci è mai capitata. Siamo andati in Italia, abbiamo trovato l'accordo con la Juve, abbiamo trattato con il suo manager quando siamo tornati in Italia, concordando sui 5 anni di contratto, e quel giorno, quando stava facendo gli esami, qualcosa è andato storto. E' stato brutto per noi e per il giocatore. A tutti noi piaceva molto Perini. Difficilmente, ora, dopo la lesione, potremo pensarci di nuovo".