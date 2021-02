Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato sulle frequenze di Centro Suono Sport anche di temi che toccano la Juventus: "Credo che Bryan Reynolds avesse la penna in mano per firmare il foglio. Ma poi sarebbe comunque stato un ingaggio pesante per il Benevento, se proprio devo investire lo faccio per tenerli a me e non per un bonus rapporti con gli altri club. Scudetto? Lo vincerà l'Inter. Mi sta impressionando molto, Conte ha una grande personalità e poi hanno una rosa molto lunga con ottimi cambi."