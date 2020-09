Ecco le parole di Oreste Vigorito, patron del Benevento, ai microfoni di Radio Rai: "L'assenza del pubblico sarà un grandissimo danno per una società come la nostra, che si affida tanto ai tifosi. Per loro sarà una rinuncia notevole. E non parliamo delle conseguenze economiche: nel girone di andata abbiamo Juventus, Inter, Milan in casa. Subiremo un danno economico rilevante, speriamo che la cosa si possa normalizzare nel girone di ritorno". Il divieto di pubblico per le partite ufficiali per ora resta valido fino al 30 settembre, in attesa di nuovi decreti.