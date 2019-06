Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Kicker del possibile affare Leroy Sané per il club bavarese, chiudendo di fatto a un assalto in estate: "Bisogna essere un po’ scettici. È improbabile che si riesca a chiudere l’affare: le cifre chieste sono folli. La cosa è complicata per l’intero pacchetto". Il Manchester City, infatti, chiede almeno 100 milioni di euro e ha rifiutato gli 80 milioni offerti dal Bayern in prima istanza. La Juventus resta in corsa per Sanè, che potrebbe rappresentare il "Cristiano Ronaldo del futuro" voluto da Andrea Agnelli, ma a una cifra ragionevole e senza sfondare quota 100 milioni.