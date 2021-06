Alcune dichiarazioni a La Vanguardia di Joan Laporta, presidente del Barcellona: ​“Mi piacerebbe che Messi ci dicesse di sì il prima possibile, ci aiuterebbe in tutti i sensi. Ne parliamo un giorno sì e uno no: lui è contento e io gli sono grato per la coglia che sta dimostrando di restare. Aguero mi sta aiutando molto nella trattativa: ogni giorno gli chiede di rimanere. Faremo ancora tre o quattro acquisti”.



LE CONDIZIONI DEL CLUB - “Ho trovato il club in condizioni peggiori di quanto mi aspettassi e non scarto un'azione di responsabilità contro Bartomeu. Se vogliamo che il calcio sia più attrattivo e sostenibile bisogna scommettere sulla Superlega”.