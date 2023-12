Il Barcellona cerca rinforzi a gennaio. Ai microfoni della EFE, l'agenzia di stampa spagnola, il presidente del club, Joan Laporta, ha spiegato il piano mercato con un esempio legato alla Juve: "Se possiamo farlo entro i cordoni del Financial Fairplay vorremmo prendere un centrocampista per sopperire all'assenza di Gavi. Nel caso sarebbe un prestito fino al termine della stagione, proprio come abbiamo fatto con Edgard Davids molti anni fa (gennaio 2004, arrivò a titolo temporaneo dalla Juventus, ndr)".