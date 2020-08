Il presidente del Barcellona Josep Bartomeu, riporta l'emittente catalana TV3, ha scritto un nuovo capitolo della telenovela legata al futuro blaugrana di Lionel Messi, dichiarando che se il problema è lui, allora è pronto a farsi da parte alle prossime elezioni per la presidenza del club catalano. A condizione che il fuoriclasse argentino resti. In attesa di decisioni definitive in merito, i media argentini e inglesi si rimbalzano le notizie riguardanti i movimenti di papà Jorge Messi, che sarebbe pronto a viaggiare in Europa nei prossimi giorni per parlare con Barcellona e Manchester City.