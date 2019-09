Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport all'esterno del ristorante che ospita il pranzo ufficiale dell'Uefa tra le dirigenze di Juve e Atletico. "Rivincita? Solo quando ci sono due gare nella stessa stagione - le sue parole -. E' un nuovo anno, è un'altra squadra. Per Ronaldo? Abbiamo un pubblico educato e lui è un grande giocatore. Sarà accolto bene come per tutti i campioni. Fa la differenza, ma noi abbiamo Felix. Ci darà una mano. Battere CR7? Pensiamo a vincere con la Juve. Pronti per i tre punti, ci potrebbero far passare il turno".