Il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo ha parlato del futuro dell'attaccante spagnolo. Senza sbilanciarsi: "Non so se resta con noi, dipende dalla Juventus - ha spiegato - Non so altro e non ci sono altre cose da dire". La palla quindi è in mano ai bianconeri, che dopo averlo avuto in prestito per due anni sono di fronte a un bivio: o si rispedisce indietro o viene riscattato.