Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato del prossimo mercato estivo del club orobico, qualificato alla prossima edizione di Champions League, sulle pagine di Tuttosport. Queste le sue dichiarazioni: "Ilicic rimane a Bergamo, come resteranno tutti i migliori. Stiamo allestendo una squadra che faccia bella figura in Champions e in campionato. Buffon? E' un personaggio straordinario, è anche un amico. Lo abbraccio, ma noi proseguiamo con Gollini".