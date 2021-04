Il commento a Radio Rai di Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori: "Le modalità e le tempistiche con la quale è stata annunciata la SuperLega sono state sbagliate, anche se al momento sembra tutto tramontato. Il mancato coinvolgimento dei calciatori è stato un errore, se fosse partita la Superlega non sarebbero stati interpellati prima e questo non va bene. Non sono appassionato al tema delle sanzioni e tutto il resto. I calciatori vorrebbero giocare un po’ meno per tutelare la loro salute e le competizioni sportive, per non parlare dello spettacolo".