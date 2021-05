Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ha lanciato un allarme a Radio Punto Nuovo: "C'è ancora il timore che qualche squadra professionistica non riesca ad iscriversi alla prossima stagione, la situazione è simile a quella degli altri anni, anzi: le tre leghe professionistiche hanno speso di più rispetto alle scorse stagioni ed il monte salario di tutti è salito. A differenza della Lega Pro, in Serie A e B non si può dividere il budget in parti uguali per tutti. Dall'anno prossimo le società si impegneranno a contenere ancora di più i costi, questo non vuol dire che verranno limitate le società che possono permettersi investimenti".