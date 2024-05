Renzo, presidente dell'AIAC, ha parlato a Rai Radio 1: "I nostri allenatori sono i più bravi di tutti, l'hanno confermato i risultati di questo campionato. In più, i nostri allenatori non stanno operando in mezzo a grandi ricchezze, abbiamo tante società attente ai bilanci, le disponibilità non sono le stesse di altre realtà europee. Guardo i campionati stranieri e soprattutto le squadre di metà classifica, quelle che possono spendere come noi. Mi sembra che il nostro calcio sia di livello superiore"."L'impegno con la Juve è importante, può essere pericoloso però credo abbia tempo per lavorare e per portare quel calcio che ha fatto vedere nel Bologna. Io l'ho definito il calcio del futuro. Ci vogliono giocatori adatti, una società che lo possa seguire e anche un po' di tempo, come ha avuto a Bologna"."È stata un'eccezione, un episodio all'interno del quale bisogna ricordarsi le motivazioni che sono venute da un lungo periodo nel quale Allegri è stato in discussione non tanto dai tifosi ma anche dalla società. Un momento che si può anche capire".