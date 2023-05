Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Carlo Pacifici, ha parlato a margine degli eventi in corso alla Milano Football Week e ha fatto il punto dopo gli episodi successi a Lukaku e Vlahovic:. Ma dobbiamo essere uniti tutti quanti, dai dirigenti al pubblico, per dissociarci dal razzismo. Noi siamo contro il razzismo, anche gli arbitri sono vittime di razzismo perché AIA è multietnica, con ragazzi che ogni domenica sono protagonisti di questo tipo di episodi. Ne abbiamo parlato tanto di queste ammonizioni. Se c’è un problema di lettura delle regole dobbiamo chiarirlo di fronte a un fenomeno che sta crescendo, tutti dobbiamo fare nostra parte. Gli arbitri prima dell’inizio di ogni gara fanno un briefing, a cui partecipano gruppo arbitrale, ministero dell'interno, forze dell'ordine, procura FGIC e ispettori Lega. Tutti dobbiamo fare la nostra parte per debellare un fenomeno che non è da sottovalutare ma che ha necessità di azioni concrete per fare qualcosa per risolvere questa piaga sociale".