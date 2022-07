Valter, preparatore atletico e da 12 anni direttore della Performance and Science della Federazione e anche dell’Aspire Academy, la struttura che programma le attività delle nazionali qatariote, ha parlato così al CorSport della polemica Germania-Italia sulla preparazione fisica."Posso dire per che diversi anni all’estero additavano la preparazione italiana come troppo pesante rispetto ai metodi della scuola spagnola. Una cosa è sicura: i colleghi dei club italiani sono di primissimo livello e sanno far lavorare il calciatore in relazione a quello che fa in campo. Facciamo un esempio: tra i difensori i centrali fanno un lavoro diverso rispetto agli esterni, che coprono una fascia di campo più ampia. I nostri preparatori fanno riferimento a questo. Come responsabile dell’area performance della Federazione facciamo riunioni una o due volte l’anno di aggiornamento, abbiamo un rapporto continuo con i prearatori dei club. Abbiamo definito dei critieri di lavoro secondo i quali tutte le nazionali, dalla maggiore all’Under 15, forniscono tutti i dati degli allenamenti ai preparatori dei club. Il preparatore azzurro si interfaccia con quelli dei club, per riferire sul lavoro svolto in ritiro. Dal 2016 ho introdotto un concetto che reputo moderno. Noi chiediamo al club di inviarci il programma personalizzato dei vari giocatori, che lo proseguono al mattino e poi nel pomeriggio svolgono il lavoro tattico con Mancini. Siamo fortemente convinti che questo metodo di lavoro sia il migliore"."Io ho lavorato all’estero, ma prima di me anche Roberto Sassi, Antonio Pintus, che ora è al Real Madrid con Ancelotti. Vincenzo Pincolini, ora Bertelli che è in Turchia con Pirlo. Io in Qatar ho portato ragazzi usciti dall’università, Daniele Buonanno e Giampiero Ascensi. Tutti grandi professionisti. Nell’area performance non c’è più solo il preparatore atletico, che oggi è affiancato dal fisiologo, il nutrizionista, lo psicologo e in più c’è l’area biomeccanica. Abbiamo spinto su questo, l’alimentazione per esempio è fondamentale. Ormai anche i club italiani hanno attuato una strategia molto più ampia della preparazione. Abbiamo introdotto altre figure professionali che permettono un controllo maggiore e una prevenzione degli infortruni".