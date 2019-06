Manca poco. Tra meno di due settimane la Juventus inizierà la prima stagione dell'era Sarri. Il tecnico bianconero radunerà i calciatori bianconeri tra l'8 ed il 10 luglio alla Continassa prima di volare, qualche giorno dopo, a Singapore e in Cina dove si giocheranno due partite della ICC. Il 21 luglio i bianconeri sfideranno a Singapore il Tottenham. Tre giorni dopo, il 24, sfida in Cina contro l'Inter mentre il 10 agosto i bianconeri sfideranno l'Atletico in Svezia.