La nuova stagione è già entrata nel vivo. Il nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, sta preparando tutto per l'inizio della stagione e secondo Tuttosport, il raduno pre-campionato inizierà il 24 o il 25 agosto. Pirlo avrà una settimana per una prima infarinatura delle sue idee prima della partenza dei calciatori per raggiungere le rispettive nazionali. Il raduno si terrà alla Continassa e prima dell'inizio del campionato, previsto per il 19 settembre, la Juve giocherà una partita amichevole contro una squadra di buon livello.