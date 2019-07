Continua la preparazione della Juventus alla Continassa. I bianconeri hanno lavorato sia di mattina che nel pomeriggio e questo è il report ufficiale pubblicato dalla Juventus sul proprio sito:



Secondo giorno settimanale di lavoro al JTC per la Juve. Il gruppo si è ritrovato sia al mattino che al pomeriggio, per continuare la preparazione a 10 giorni dalla prossima amichevole, che li vedrà protagonisti sabato 10 agosto a Stoccolma, contro l'Atletico Madrid.



I bianconeri come sempre al mattino hanno lavorato divisi per reparti, prima lavorando sul fisico e poi sulla tattica con la palla.



Nel pomeriggio, lavoro tattico di squadra, con partitella finale