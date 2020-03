Il preparatore fisico del Lione Paolo Rongoni parla a La Repubblica delle misure adottate da calcio e governo francese per contrastare la pandemia coronavirus: "Noi a Lione non sappiamo quando possiamo ricominciare e, quando affronteremo la Juve, loro avranno già ricominciato ad allenarsi mentre noi saremo ancora bloccati. Perché qui la pandemia è arrivata con 20 giorni di ritardo rispetto all’Italia, dove finirà prima".



LOTITO - ​“Lo capisco, ci ho anche lavorato alla Lazio. Vista la classifica, è logico che cerchi di fare il bene della squadra. Ma adesso la priorità resta quella sanitaria”.



CONDIZIONE - ​“Chi ha fatto le coppe ha accumulato così tante partite nelle gambe che questo stop potrebbe anche cambiare poco”.



PROGRAMMA - “Si cerca di limitare la caduta della performance. Se la base muscolare si può rafforzare, diverso è il discorso per l’aspetto cardiovascolare. Se l’intensità è troppo alta, il corpo si infiamma e può indebolire il sistema immunitario”.