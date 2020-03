Massimiliano Marchesi, preparatore atletico del Bologna, parla a E’ Tv Rete 7 del momento che si sta vivendo in questo momento, con il calcio e il Paese, soprattutto, fermati dal Coronavirus: “Mihajlovic? È un guerriero. Ora è a Roma, è tranquillo e rispetta le direttive mediche, per ovvie ragioni è importante che non venga contagiato. Abbiamo dovuto insistere noi per mandarlo via”.