Stanotte nelle qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali si è disputato un derby bianconero tra Uruguay e Argentina, ovvero tra Rodrigo Bentancur e Paulo Dybala. Il risultato del campo parla di 1-0 in favore dell'albiceleste campione di Sud America in carica, con gol decisivo in apertura di Angel Di Maria. Ma a interessare, alias a preoccupare, i bianconeri sono due sostituzioni forzate, una per parte, effettuate dai c.t. Tabarez e Scaloni...



ACCIACCATI - Bentancur è uscito dal campo a un quarto d'ora dalla fine per una botta a un ginocchio: si parla di una contusione, attendiamo esami medici più approfonditi. Per lui come per Dybala, autore nel primo tempo dell'assist a Di Maria e sostituito nell'intervallo per un problema muscolare.

Per conoscere ulteriori aggiornamenti, cliccate qui di seguito: DYBALA e BENTANCUR