Ha vinto l'Albiceleste, e la partita è stata decisa da Leo Messi al 13' della partita. Dybala? Non è andato nemmeno in panchina, adesso aspetta di capire la sua situazione per il prossimo impegno dell'Argentina, che si disputerà contro la Bolivia il giorno 13 ottobre. Il motivo? Un problema gastrointestinale, che Paulo ha provato a tenere a bada fino all'ultimo prima della sfida con l'Ecuador. Nessun riacutizzarsi del guaio fisico che l'ha tenuto fuori in questi mesi, solo un banale problema id stomaco. Adesso, Dybala lavorerà per tornare a disposizione per il match contro i boliviani, per poi rimettersi a disposizione di Pirlo.