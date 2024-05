Le parole di Thiago Motta in conferenza stampa:CHAMPIONS - "Un buon punto su un campo difficile con una bella prestazione. I tifosi ci hanno spinti ancora. Dopo 22 anni questo club torna in Europa, ora siamo al chilometro 39 e ne manca ancora qualcuno. Si continua, manca poco e mancano tre chilometri: vogliamo provare a dare una bella spinta con determinazione. Vogliamo raggiungere un traguardo impensabile e inaspettato per ciò che ho avevo visto nella faccia dei miei ragazzi dopo l'amichevole pre-campionato. Siamo lì meritatamente, possiamo andare fino in fondo per provare ad entrare in Champions".PREOCCUPATO DA NAPOLI E JUVE - "Sono positivissimo. Arrivare al chilometri come siamo arrivati...Di cosa abbiamo paura? Di niente. Ora avremo il Napoli, daremo il massimo con la testa libera e con la soddisfazione di aver raggiunto l'Europa. Ora vogliamo continuare e provare a fare un passo in più per la Champions".