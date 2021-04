Un difficile primo tempo quello di Inter-Cagliari, lunch match della 30^ giornata di Serie A attualmente in corso a San Siro. Difficile non tanto o non solo per le due squadre che si stanno affrontando sul terreno del Meazza, ma per chi la partita la sta trasmettendo: Dazn, ossia l'operatore che si è aggiudicato i diritti audiovisivi del campionato per i prossimi tre anni. Il problema, infatti, è che la app di Dazn non funziona e su Twitter si sono riversati tifosi e appassionati a commentare infuriati.

Qui di seguito una compilation di tweet: da chi si limita a inveire, a chi rinfaccia l'acquisizione dei diritti della Serie A senza un'adeguata capacità di trasmissione, fino a chi fa ironie e paralleli con la gestione del Covid... fino a una citazione fantozziana!