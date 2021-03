Ebbene sì, quel momento è arrivato. Quello in cui persino Sua Maestà Cristiano Ronaldo finisce nel mirino dei tifosi della Juventus. Perché se da un lato è vero che nelle ultime due stagioni i bianconeri sono usciti dalla Champions League per demeriti di tutta la squadra, mentre CR7 era stato uno dei pochi a tirare avanti la baracca segnando soltanto lui, stavolta la questione è molto diversa. Il fuoriclasse portoghese non solo non ha segnato, ma una rimonta imbastita soprattutto da un sontuoso Chiesa è stata vanificata dalla punizione di Oliveira del Porto ai supplementari, dove Ronaldo si è fatto passare il pallone sotto le gambe girandosi di spalle prima che partisse il tiro.