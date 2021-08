Al compianto Paolo Rossi è stato dedicato il nuovo premio destinato al capocannoniere del campionato di Serie B. A margine di un evento commemorativo a Forte dei Marmi, la moglie di Pablito Federica Cappelletti ha così commentato l'istituzione al marito di tale premio: "Una bella soddisfazione, Paolo se lo merita, è l’unico in Italia ad essere stato capocannoniere in B, in A e ai Mondiali"

Rossi è venuto a mancare il 9 dicembre 2020. In carriera è stato una leggenda non solo della Nazionale italiana (e del Vicenza) ma anche della Juventus.