Poco più di venti minuti per Christian Eriksen nella vittoria del Tottenham contro il Brighton nella 19a giornata di Premier League. Il centrocampista danese è seguito da tempo dalla Juventus, è in scadenza di contratto e da gennaio è libero di accordarsi con un altro club per la prossima stagione. Intanto, Eriksen è entrato nel gol del 2-1, firmato da Alli, con un lancio per Aurier che poi ha messo il pallone in mezzo con il centrocampista inglese che ha appoggiato in porta. Su Eriksen ci sono anche Manchester United e Real Madrid, che vorrebbe fare un tentativo col Tottenham per prenderlo già a gennaio.