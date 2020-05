1









Secondo quanto riportato dal The Telegraph, la Premier League sta studiando le misure preventive per garantire la ripartenza del campionato. E, tra le strategie per contenere il contagio da coronavirus anche nel mondo del calcio, ci sarebbe quella di proibire le esultanze ai gol. Ci sono altri punti in discussione, che la Premier affronterà nell'incontro con i 20 club che vi partecipano: dalla riduzione del tempo di gioco fino alle sostituzioni. Certamente, l'ipotesi di impedire le esultanze di gruppo resta la più singolare tra le misure preventive, che saranno applicate eventualmente per questa stagione con la riserva di estenderle anche alla prossima.