di Andrea Menon

In casa Juve cambia molto. Non tutto, ma una buona parte del mercato. La missione londinese di Fabio Paratici, proseguita per diversi giorni, infatti, non ha portato i risultati sperati e molti degli esuberi in rosa sono rimasti tali. Voglia di vendere e per alcuni versi necessità. Joao Cancelo ha salutato la Juve, ma in bianconero sono rimasti tutti gli altri: Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Sami Khedira, Daniele Rugani e anche Blaise Matuidi, che un vero e proprio esubero non è. Cambiando così il proprio futuro e quello delle casse bianconere a poco più di 20 giorni dalla fine del mercato italiano. Tutti giocatori sondati dalla Premier League, che però alle 18.00 ha detto stop alle trattative e stop agli affari con l'Italia.



MANDZUKIC - Sembrava vicinissimo all'approdo al Manchester United e, invece, all'ultimo momento è arrivata la chiusura, totale e definitiva. Nel primo pomeriggio si è spenta la pista che portava Mandzukic in Inghilterra, con il croato che si è presentato regolarmente alla Continassa per l'allenamento e che ha scelto di dire "no" ai Red Devils. Lui, attualmente resta il problema principale in casa Juve, perché le offerte convincenti (per il giocatore) non arrivano, nonostante il valore del giocatore e i bianconeri rischiano di doverlo liberare a zero, qualora non si arrivi a una decisione entro il 2 settembre.



RUGANI - Lo stesso ha fatto Rugani, che ha chiuso alla possibilità di vestire la maglia dell'Arsenal, scegliendo ancora - forse temporaneamente - la Juve e il mentore Sarri, per giocarsi ancora le proprie chance. Lui di mercato ne ha e potrebbe anche muoversi da Torino. Direzione? Roma, perché a Fonseca serve un difensore e Petrachi ha già aperto i contatti.



KHEDIRA - Sami Khedira ha rifiutato un po' tutto. Prima la Turchia, poi la Premier League, con l'Arsenal in testa, ed è ancora un centrocampista della Juventus. Diverse offerte, nessuna convincente. Potrà ancora firmare in Inghilterra, ma da svincolato. Un'ipotesi concreta.



PERIN E MATUIDI - Diverse queste ultime tre situazioni. Perin sembrava vicino all'Aston Villa, ma negli ultimi giorni è arrivata la retromarcia e ora può accasarsi al Monaco. Affare vicino alla chiusura. Matuidi, invece, è stato contattato dallo United, ma non è stata impostata una vera e propria trattativa, così è rimasto alla Juve. Potrà restare anche dopo la chiusura del mercato, qualora il Psg non porti cifre importanti nelle casse bianconere.



Esuberi e profili cedibili, le casse della Juve non potranno più attingere dalla Premier League e tutto può cambiare.