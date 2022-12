“Non è possibile che ci possano essere degli aiuti al calcio, le società sportive devono essere in grado di gestire bene i propri bilanci”. Con queste dichiarazioni la Premier Giorgia, secondo quanto appreso quest’oggi da Agi tramite fonti parlamentari, ha commentato le possibilità che l’esecutivo possa andare nuovamente in soccorso al calcio italiano:secondo il primo ministro quindi sarebbe qualcosa di incomprensibile rateizzare i debiti dei club professionistici nostrani con l’emendamento preparato al dl Aiuti Quater, sul quale il Ministero delle Finanze in precedenza aveva dato già parere negativo.