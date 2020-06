Via libera dai club di Premier League alle cinque sostituzioni per le ultime gare della stagione 2019/20. Lo ha reso noto la stessa lega inglese, con un comunicato apparso in giornata in cui ha annunciato la novità: “Oggi i club di Premier League hanno concordato alcune modifiche temporanee alle regole relative alle sostituzioni” - si può leggere nella nota - "Per il resto della stagione 2019/20, il numero di sostituti che possono essere utilizzati durante una partita aumenterà da tre a cinque giocatori. Ciò è in linea con la modifica temporanea della norma fatta dall’International Football Association Board il mese scorso. I club hanno inoltre approvato di aumentare il numero massimo di giocatori in panchina da sette a nove per il resto della stagione 2019/20”​. La norma è stata approvata anche in Italia per la ripresa della Serie A.