La Premier League ha comunicato la sospensione ufficiale delle attività fino al prossimo 3 aprile. La decisione arriva dopo i casi di positività al coronavirus di Arteta, tecnico dell'Arsenal, e Hudson-Odoi, attaccante del Chelsea.



LA DECISIONE - Il CEO della Premier League, Richard Masters, ha dichiarato: "Prima di tutto, auguro a Mikel Arteta e Callum Hudson-Odoi di guarire così come lo auguro a chiunque altro sia affetto da COVID-19. In una situazione senza precedenti, abbiamo lavorato assieme ai club, Governo, FA ed EFL e possiamo rassicurare tutti che la salute e il benessere di giocatori, staff e tifosi sono la nostra priorità. La Premier League, si legge, riprogrammerà le partite in calendario quando sarà in grado di farlo. Oltre al massimo campionato inglese sono sospesi i tornei della EFL, ossia Championship, League One e League Two".