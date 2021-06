Fabio Paratici ha lasciato la Juventus per andare a rivestire il ruolo di direttore sportivo nel Tottenham. Una nuova esperienza nel calcio inglese, uno dei più affascinanti del mondo, nel quale la sua squadra disputa un campionato top come la Premier League. E l'inizio sarà davvero col botto.



La Premier League ha già sorteggiato infatti i calendari della prossima stagione, e l'esordio del Tottenham sarà contro uno squadrone, i campioni in carica (e finalisti di Champions) del Manchester City. Ci sarà subito l'ostacolo Guardiola per Paratici.