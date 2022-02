Serata poco felice per Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. I due ex giocatori della Juve sono scesi in campo questa sera in Premier League con il Tottenham di Conte, che si è fatto rimontare in casa dal Southampton in tre minuti, passando dal 2-1 del 79' al 3-2 finale. Il tecnico pugliese ha concesso a entrambi solo uno scampolo di gara: il centrocampista uruguaiano è entrato in campo al 60', mentre lo svedese al 76', partecipando dunque al "tracollo" degli Spurs,