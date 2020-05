La Premier League ha scelto la data per il ritorno in campo. Manca solo l'ufficialità, ma l'accordo tra i club è effettivo, visto che si sono riuniti in videochiamata oggi, segnando la ripresa al 17 giugno. Aston Villa-Sheffield Utd e Manchester City-Arsenal, si ripartirà dai match non recuperati prima dello stop per l'emergenz coronavirus. Nel weekend del 20 giugno ci sarà il ritorno in campo delle altre squadre, tutte impegnate. Si giocherà a porte chiuse, con il Liverpool avviato alla vittoria essendo a +25 sul Manchester City secondo.