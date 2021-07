Laha introdotto per giocatori e tesserati dei club inglesi l. Sono state date otto settimane agli atleti del campionato inglese che, entro il 1° ottobre, dovranno ricevere la doppia dose di vaccino. ​Al momento, soltanto due dei venti club di Premier League sono già riusciti a completare la vaccinazione. ​La Premier League ritiene inoltre necessario il Green Pass per poter riportare il pubblico negli stadi. In giornata è attesa la decisione del Governo italiano, che potrebbe allinearsi alla decisione inglese.