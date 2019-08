Finisce 1-1 il Monday night di Premier League tra Manchester United e Wolves. I Red Devils sono andati in vantaggio con un gol nel primo tempo di Martial ma sono stati raggiunti nella ripresa dal capolavoro di Ruben Neves. Nel finale Paul Pogba ha sbagliato un calcio di rigore potenzialmente decisivo che lui stesso si era guadagnato con un bellissimo dribbling in area. Buon punto per i Wolves giocheranno in settimana l'andata del terzo turno play-off di Europa League contro il Torino