Dopo lo spettacolo di Juve-Napoli oggi c'è il resto della Serie A ma prima si gioca in Inghilterra. Alle 17.30 c'è il derby di Londra, Arsenal-Tottenham, prima Moise Kean sfida Patrick Cutrone in Everton-Wolverhampton. Entrambi gli attaccanti partono dal primo minuto. Segui tutta la giornata di Premier in diretta su Ilbianconero.com.