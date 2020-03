La nuova idea della Premier League non è male. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in Inghilterra vorrebbero ripartire a porte chiuse a giugno: stanno solo aspettando la notifica del Governo. Tutti i club potrebbero però essere trasferiti in una zona del paese da definire (Midlands, verso Birmingham) e andrebbero in quarantena in albergo. Staff, allenatori e dirigenti compresi. Nessuno entra ed esce per due mesi, allenamenti e partite a parte. Dove si farebbe tutto? A Saint George's Park, la 'Coverciano inglese'. 92 partite in poche settimane, si riuscirà?