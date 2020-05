Allenamenti di Premier League senza tackle. Ebbene sì, come riporta la Bbc, tra i vari punti del protocollo medico per la ripresa delle sessioni collettive, ancora da approvare, è presente il divieto di partitelle e tackle, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Altra misura importante, all’opposto di quella italiana, è il comportamento che un club deve tenere nel caso di un positivo: non tutta la squadra in isolamento, ma soltanto il giocatore interessato. Altre norme riguardano la completa sanificazione del materiale di lavoro alla fine di ogni allenamento, come palloni, coni, attrezzi, bandierine, terreni di gioco e anche i pali delle porte. I test ai calciatori verranno effettuati 2 volte a settimana, dovranno recarsi nei centri sportivi con la propria auto, da soli, parcheggiando a tre posti di distanza l'uno dall’altro.