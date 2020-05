La Premier League scalda i motori, è pronta a tornare. Stando a quanto riporta Sky Sport, il governo inglese ha dato il via libera alla ripresa del campionato dopo il 1° giugno, rigorosamente a porte chiuse. Sarebbe un passo importante, che seguirebbe la direzione intrapresa dalla Bundesliga, che tornerà in campo il prossimo weekend. Le sorti della Premier erano ben definite prima della diffusione del coronavirus, la ripresa servirà a certificare e glorificare l’annata del Liverpool. Primi in classifica a 82 punti, a +25 dal Manchester City secondo, i Reds si appresterebbero ad alzare sul campo un trofeo che manca da ben 30 anni, dal 1990.