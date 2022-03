Numeri incredibili per Antonio Rudiger, grande obiettivo della Juve per la prossima stagione. Il difensore classe 1993 in scadenza di contratto con il Chelsea è infatti il giocatore che ha fatto registrare la velocità massima in questa Premier League: il tedesco è arrivato a 36,7 km/h nella gara contro il Brighton. Dietro di lui ci sono Momo Salah (36.6, a sua volta accostato ai bianconeri dopo l'annuncio del mancato rinnovo di Paulo Dybala), Adama Traoré (36.2), Ibrahima Konaté (36.1), Ollie Watkins e Patson Daka (36.1).