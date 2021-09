Aston Villa fans after their win at Old Trafford today… pic.twitter.com/UbjkH7xcZ3 — Football Shithousery (@FootyRustling) September 25, 2021

Clamoroso tonfo del Manchester United che, oggi pomeriggio, ha perso 1 a 0 in casa contro l'Aston Villa. Al termine del match è esplosa la gioia dei tifosi ospiti e nelle loro mire, e non poteva essere altrimenti, Cristiano Ronaldo. In un video comparso sui social, i fan dell'Aston Villa sono ripresi mentre imitano la celebre esultanza di CR7. Un momento esilarante, in una giornata nera per il campione di Madeira.