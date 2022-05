Qualche istante fa, Sky annunciato quelli che saranno i campionati trasmessi nelle prossime tre stagioni, confermando ancora una volta il campionato di Premier League fino al 2025, il quale sarà visibile anche su NOW. Sull'argomento è intervenuto anche Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky.



'La Premier League rimarrà anche per le prossime stagioni su Sky, confermandosi uno dei pilastri della nostra offerta calcistica. Continueremo ad offrire ai nostri abbonati, in esclusiva, il campionato più prestigioso al mondo, con calciatori, tecnici, stadi e atmosfere che rendono il livello della Premier inarrivabile. Come nella tradizione Sky, ci impegniamo a seguire la Premier League con passione, qualità e affidabilità, da sempre un marchio di fabbrica Sky, grazie ai nostri studi, alle nostre tecnologie e ad un racconto di altissimo livello al servizio dei nostri abbonati'.