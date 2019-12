Merih Demiral non si muove, la Juve ha deciso. Il difensore turco si è preso i colori bianconeri a suon di prestazioni. Dopo i primi mesi in panchina, infatti, il classe 1998 è subentrato a De Ligt al centro della difesa e ha dato risposte più che positive. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Demiral perciò resterà alla Juventus e non si muoverà per nessuna offerta nel mercato invernale. Milan e Premier League sono avvisate.