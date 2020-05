Ci sono altri quattro positivi in Premier League. Finito il terzo giro di tamponi, con 1008 test, ecco i dati, con le positività che coinvolgono tre diversi club. Come riporta la Gazzetta, salgono complessivamente a 12 i tesserati/dipendenti delle squadre di Premier League risultati positivi dopo 2572 test effettuati: sei dopo la prima tornata, due dopo la seconda e quattro ora. Venerdì ci sarà un quarto giro: saranno da 50 a 60 controllati per ciascuna squadra.