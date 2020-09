La Premier League è ripartita questo weekend e nel monday night il Chelsea ha affrontato in trasferta il Brighton, vincendo 3-1 grazie alle reti di Jorginho (su rigore), James e Zouma. A fare notizia in ottica Juve sono però due giocatori che non hanno preso parte al match: il terzino Emerson Palmieri, accostato all'Inter e alla Juventus, e l'attaccante Olivier Giroud, designato come alternativa a Luis Suarez ed Edin Dzeko per il ruolo di nuovo centravanti bianconero. Emerson non è stato neppure convocato da mister Lampard, mentre Giroud ha assistito alla partita dalla panchina.