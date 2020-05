Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Premier League i club hanno confermato di aver studiato la possibilità di estendere mutualmente con i calciatori i contratti in scadenza fino alla reale fine della stagione: "I club e i calciatori potranno acconsentire mutualmente all'estensione dei contratti oltre il 30 giugno e fino al termine dell'attuale stagione. L'ad della Premier, Richard Masters, ha confermato che: "Ciò è stato deciso per assicurare il più a lungo possibile ai club di competere in questa stagione con la stessa squadra con cui l'hanno iniziata. Va sottolineato che l'estensione deve essere accordata da entrambe le parti". Ora i club e i giocatori avranno tempo fino al 23 giugno per trovare un'intesa".