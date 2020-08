Il futuro di Lionel Messi è l'argomento caldo del calciomercato, noi vi stiamo aggiornando sull'accostamento del fuoriclasse argentino alla Juventus ma c'è un'altra destinazione più quotata: il Manchester City, allenato da quel Pep Guardiola che a Barcellona fece diventare Messi ciò che è oggi. Il giornale spagnolo Sport ha già rivelato il contratto che il club inglese avrebbe in mente di offrire al giocatore: 5 anni, di cui 3 effettivamente con la squadra di Guardiola che milita in Premier League, e gli altri 2 nel New York City, la stessa squadra dove giocò Pirlo dopo l'addio alla Juve.